عثرت مجموعة من الباحثين الأمنيين في جوجل على ثغرة أمنية في أندرويد تهدد هواتف بيكسل بالإضافة إلى هواتف سامسونج وهواوي وشاومي.
عثر فريق البحث الأمني Project Zero في جوجل على ثغرة أمنية يمكن استغلالها بالوصول إلى هواتف الشركات المختلفة والتي تحمل نظام أندرويد 8 وما بعده، وهذه الهواتف تضم بيكسل 1 و2، وهواوي P20، سامسونج جالكسي S7 وS8 وS9، بجانب هواتف شاومي ريدمي 5A وريدمي نوت 5 وشاومي A1، بالإضافة إلى هواتف من شركات أوبو، موتورولا، وإل جي تستخدم النسخ الجديدة من نظام التشغيل.
كانت الثغرة قد تم اكتشافها في ديسمبر 2017 واستغلالها من الشركات لاختراق هواتف المستخدمين عن طريق الشركة الإسرائيلية NSO Group. لكن منذ ذلك الوقت، لم تستطع الشركة وغيرها اكتشاف الثغرة الأمنية لحماية المستخدمين حتى اكتشافها الأسبوع الماضي من فريق جوجل. لتأتي وتعلن عن وجود الثغرة وتوفير باتش لحلها على الهواتف المستهدفة من الشركات المختلفة وعلى نسخ أندرويد المتضررة منها.
قائمة الهواتف المتضررة كاملة:
- Pixel 2 مع Android 9 و Android 10 preview فقط
- Huawei P20
- Xiaomi Redmi 5A
- Xiaomi Redmi Note 5
- Xiaomi A1
- Oppo A3
- Moto Z3
- Samsung S7, S8, S9
- Oreo LG phones
إذا كنت ممن يمتلكون هواتف متضررة، فيمكنك الانتظار حتى وصول التحديث الأمني، أو تحميل باتش الحماية الجديد من هنا.
المصدر:
Google Zero Day
التدوينة جوجل تعثر على ثغرة أمنية في أندرويد تهدد هواتفها وهواتف سامسونج وهواوي وشاومي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.