دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جوجل تعثر على ثغرة أمنية في أندرويد تهدد هواتفها وهواتف سامسونج وهواوي وشاومي

عثرت مجموعة من الباحثين الأمنيين في جوجل على ثغرة أمنية في أندرويد تهدد هواتف بيكسل بالإضافة إلى هواتف سامسونج وهواوي وشاومي.

عثر فريق البحث الأمني Project Zero في جوجل على ثغرة أمنية يمكن استغلالها بالوصول إلى هواتف الشركات المختلفة والتي تحمل نظام أندرويد 8 وما بعده، وهذه الهواتف تضم بيكسل 1 و2، وهواوي P20، سامسونج جالكسي S7 وS8 وS9، بجانب هواتف شاومي ريدمي 5A وريدمي نوت 5 وشاومي A1، بالإضافة إلى هواتف من شركات أوبو، موتورولا، وإل جي تستخدم النسخ الجديدة من نظام التشغيل.

كانت الثغرة قد تم اكتشافها في ديسمبر 2017 واستغلالها من الشركات لاختراق هواتف المستخدمين عن طريق الشركة الإسرائيلية NSO Group. لكن منذ ذلك الوقت، لم تستطع الشركة وغيرها اكتشاف الثغرة الأمنية لحماية المستخدمين حتى اكتشافها الأسبوع الماضي من فريق جوجل. لتأتي وتعلن عن وجود الثغرة وتوفير باتش لحلها على الهواتف المستهدفة من الشركات المختلفة وعلى نسخ أندرويد المتضررة منها.

قائمة الهواتف المتضررة كاملة:

Pixel 2 مع Android 9 و Android 10 preview فقط Huawei P20 Xiaomi Redmi 5A Xiaomi Redmi Note 5 Xiaomi A1 Oppo A3 Moto Z3 Samsung S7, S8, S9 Oreo LG phones

إذا كنت ممن يمتلكون هواتف متضررة، فيمكنك الانتظار حتى وصول التحديث الأمني، أو تحميل باتش الحماية الجديد من هنا.

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المصدر:

Google Zero Day

التدوينة جوجل تعثر على ثغرة أمنية في أندرويد تهدد هواتفها وهواتف سامسونج وهواوي وشاومي ظهرت أولاً على عالم التقنية.