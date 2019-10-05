شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب البحرينى تشارك فى إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى، أن ما تحقق من منجزات ومكتسبات للمرأة البحرينية، غدت نموذجا رائدا ومتميزا لدول المنطقة، في ظل النهج الاصلاحي الشامل للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وفي ظل الجهود المستمرة والرؤية الثاقبة للأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل المملكة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لدعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية الشاملة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك بمناسبة مشاركة رئيسة مجلس النواب في حفل إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" المقرر عقده بأبوظبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبرعاية من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، خلال الفترة بين 7 – 8 أكتوبر الجاري.

وتم اختيار رئيسة مجلس النواب المتحدث الرئيسي بجلسة العمل الأولى، بعنوان: "أم الامارات.. الممكن الرئيسي للمرأة العربية: نموذج الامارات"، حيث تستعرض تجربة مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة البحرينية باعتبارها من التجارب الرائدة والناجحة على مستوى المنطقة، بجانب جهود دعم المرأة الخليجية ودور أم الامارات، وبيان الأسس والمنطلقات والأبعاد، التي كان لها الأثر البارز، في دعم مسيرة تمكين المرأة الخليجية، كالدساتير والقوانين الوطنية، المستندة على الشريعة الإسلامية والثقافة الخليجية الأصيلة، والتي أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق بين الجنسين، بالإضافة إلى السياسات والبرامج والخطط والمبادرات والمشاريع، وفقا لخطة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.