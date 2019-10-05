شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن مهنئا مصر بذكرى أكتوبر: الجيش المصرى قلعة الدفاع عن الأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور محمد علي مارم سفير اليمن في القاهرة عن تهانيه للرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للانتصار التاريخي العظيم الذي حققه جيش مصر القوى وعبوره عام 1973. .

وقال السفير مارم في سياق تهنئته للشعب المصرى وقيادته الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري حقق بإرادته الأسطورية وقواته المسلحة الشجاعة في السادس من أكتوبر أكبر ملحمة قتالية في التاريخ العسكري العربي المعاصر بهزيمة العدو الإسرائيلي وتلقينه درساً من دروس التضحية والفداء، بل إن نصر أكتوبر خلق منهجاً وفكراً عسكرياً استثنائيا، أظهر فيه صلابة وعنفوان الجيش المصري، الذي ضرب أروع الأمثلة وأعاد الى شعوب وجيوش الأمة العربية الثقة في نفسها والدفاع عن سلامة أوطانها وأراضيها.

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وأشار مارم إلى أن الجيش المصري هو قلعة الدفاع الأولى والأخيرة عن المصالح الحيوية والاستراتيجية العليا للأمة العربية وسيظل صامداً ومحافظاً على دوره القيادي وانتمائه العربي، وقد تجلى ذلك من خلال المشاركة الفاعلة لمصر في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ضد الميليشيات الحوثية المتمرده التي اختارت الانحياز الى اجندات ومشاريع النظام الفارسي العدوانية بغرض نشر الهيمنة والعبث باستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ومحيطها العربي القريب والبعيد بالإضافة الى استهداف المصالح الحيوية لدول العالم .

وأشاد مارم بقوة العلاقات اليمنية المصرية وأعرب مجددا عن خالص الامتنان لمصر قيادة وشعبا على مواقفها المبدئية الثابتة المؤازرة للشعب اليمني وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكدا على ما يحظى به اليمنيون في مصر من رعاية كريمة وتسهيلات سخية .