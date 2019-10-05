شكرا لقرائتكم خبر عن 85 مليون يورو مساعدات إيطالية لدعم الموازنة العامة الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الحكومة الأردنية ونظيرتها الايطالية اليوم ، السبت، اتفاقية برنامج لدعم الموازنة العامة الأردنية ، من خلال قرض ميسر جداً تقدمه الحكومة الايطالية بقيمة 85 مليون يورو. ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، وعن الجانب الايطالي المدير العام للتعاون الإنمائي الإيطالي جورجيو ماربودي. Advertisements وتهدف الاتفاقية إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأردنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) من خلال تعزيز التحاق الطلاب (ذكور/ إناث) بشكل متساوي في مرحلة التعليم المبكر، وتعزيز التدريب المهني والتعليم التقني والفني (TVET) استجابة لاحتياجات سوق العمل لتنمية قطاع السياحة في الأردن من خلال دعم التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم، وإعادة هيكلة وتأهيل كلية عجلون التقنية في جامعة البلقاء التطبيقية.

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