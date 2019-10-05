شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس النواب البحرينى: التعليم أساس النهضة والتنمية والمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى، بتحية تقدير وإجلال وعرفان، إلى كافة معلمي ومعلمات مملكة البحرين، وإلى العاملين في مختلف المواقع والمسئوليات الإدارية في المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية والتعليمية، وإلى المربين والمربيات الأفاضل، على دورهم الرفيع في تربية وتعليم الأجيال، وإعدادهم لبناء الوطن وسوق العمل، وتأهيلهم بكافة المناهج والمعارف المواكبة للتطور والتقدم في مجالات التنمية الشاملة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، اشادت "زينل"، بالمكانة الرفيعة للتعليم في مملكة البحرين الذي يحتفي هذه الأيام بالذكرى المئوية، في ظل العهد الزاهر للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وتوجيهاته لدعم وتطوير التعليم في مملكة البحرين.

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واكدت الدعم النيابي المتواصل لقطاع التربية والتعليم في مملكة البحرين، باعتباره أساس النهضة والتنمية والمستقبل، وأن المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، تحظى بالاهتمام والمتابعة البرلمانية، تشريعيا ورقابيا، وأن توفير وضمان السبل الناجعة والمتميزة للتعليم من أولويات العمل في المجلس النيابي.

واعربت عن بالغ التقدير لكافة العاملين بالقطاع التربوي والتعليمي في يوم المعلم، وثقتها التامة بأنهم يؤدون الرسالة الوطنية والإنسانية النبيلة لخدمة الوطن، ويقدمون خدمة جليلة للأجيال والمستقبل، ولهم المكانة الرفيعة والمقدرة من الجميع.