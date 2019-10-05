شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: المشاركة الكبيرة بانتخابات المجلس الوطنى تجعله يمثل الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن المشاركة الواسعة فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى التى تجرى اليوم، السبت، ستساعد على فرز مجلس يمثل الجميع، ويكون قادرًا على تعزيز أوجه الحياة المختلفة.

وقالت الصحيفة فى افتتاحتها تحت عنوان "الوطن ينتخب"، أن مؤشرات مهمة وكافية حملتها مرحلتا التصويت فى الخارج والمبكر لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى، لتدلّلا على مدى وعى المواطن، ناخبًا ومرشحًا، بأهمية الإقبال على عملية المشاركة السياسية، ونجاح مرحلة التمكين التى أطلقتها القيادة الرشيدة منذ ما يزيد على 14 عامًا.

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وأضافت فى ظل هذه المؤشرات الإيجابية التى تدعمها إجراءات انتخابية ضامنة لسير العملية بيسر وسهولة فى إطار من الشفافية، ينتخب الإماراتيون اليوم مجلسهم الوطنى الاتحادى الرابع، وهم أكثر قدرة على تحديد من يمثلهم فى البرلمان، ويتطلعون لتدعيم مسيرتهم الوطنية بأصحاب الكفاءات والمبدعين والقادرين على الإنجاز.

وتابعت الصحيفة الإماراتية، مسار العملية الانتخابية منذ بدايتها، أثبت التزام الإماراتيون المحافظة على صورة بلادهم المشرقة، بما أظهروه من رقى فى العلاقة بين المرشح والناخب والتى تقوم فى أساسها على مقياس خدمة الوطن، جميع الوطن، دون النظر إلى المناطقية أو القبلية أو الأغراض الشخصية، وهى معايير لم تكن يومًا موجودة بين ظهرانينا.

واختتمت الصحيفة، المشاركة الواسعة من مختلف الفئات، ومنها المرأة التى حظيت بنصف عدد مقاعد المجلس، ستساعد على فرز مجلس يمثل الجميع، ويكون قادرًا على تعزيز أوجه الحياة المختلفة، اقتصاديًا واجتماعيًا، ويوظف أدواته التشريعية بشكل يعكس ثقة المواطن بقيادته، وإيمان القيادة بقدرة أبنائها وإمكاناتهم فى تعزيز المسيرة الوطنية.