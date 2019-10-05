القبض على شابين تورطا بالشراء ببطاقة صراف مفقودة

صحيفة الخليج الالكترونية

قبضت شرطة محافظة عفيف , على شابين تورطا في استعمال بطاقة صراف آلية مفقودة والشراء منها من عدة محلات، قبل أن يوقفها صاحبها.

وتفصيلاً , فقد تلقت الجهات الأمنية بمحافظة عفيف بلاغاً من مواطن يطلب فيه ضبط مجهول عُثر على بطاقة الصراف الخاصة به المفقودة، وأنه يقوم عن طريقها بعمليات شراء من عدة محلات تجارية بواسطة خدمة “واي فاي”.

وفور تلقي البلاغ بدأ رجال البحث الجنائي بالتحرِّي عن طريق المصادر بين أوساط الشباب، حتى وصلت معلومات مؤكّدة عن شابين متهمين في التورط في هذه القضية، لتجري متابعتهما وضبطهما بمباشرة رئيس الفرق الميدانية وفي حوزتهما البطاقة المفقودة في أحد الأماكن العامة وإحالتهما للتحقيق.