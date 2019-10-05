مدني تبوك يحذّر قائدي المركبات

صحيفة الخليج الالكترونية دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة. جاء ذلك بعدما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك. وتشمل الحالة “تبوك ومحافظات: البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء”, وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. انشر الخبر :

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