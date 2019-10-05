تعرف على أعراض تنذر بخطر سرطان الثدي

السبت 5 أكتوبر 2019

السرطان

كتب متابعات_الخليج 365

يخصص شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام للتوعية بسرطان الثدي؛ انطلاقاً من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنوياً، وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.



ويقول الدكتور محمد شعلان، رئيس قسم جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام بمصر، إن سرطان الثدي هو نمو غير طبيعي لخلايا الثدي، وهو الأكثر شيوعاً بين النساء، وهو عبارة عن انقسام خلايا أنسجة الثدي ونموها دون الخضوع لأنظمة التحكم الطبيعية في الجسم، وقد تغزو هذه الخلايا النسيج المحيط بالثدي، كما يمكن أن تنتقل لأجزاء الجسم عن طريق الدم أو الجهاز الليمفاوي إذا لم يتم علاجها.

وهناك عدة أنواع لسرطان الثدي أكثرها شيوعاً ما يُعرف بسرطان قنوات الحليب، حيث تبدأ الإصابة داخل قنوات الحليب، ويشكل هذا النوع 90% من حالات الإصابة بسرطان الثدي.

وحذر شعلان من بعض الأعراض التي تنذر بوجود إصابة بسرطان الثدي وهي:

-ظهور كتلة أو عقدة صلبة غير مؤلمة في الثدي أو تحت الإبط.

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-انتفاخ وتورم الثدي.

-خروج إفرازات من الثدي.

-تغير في حجم وشكل الثدي أو تجعد في الجلد.

-تغير شكل حلمة الثدي.

- ظهور تقرحات أو طفح جلدي حول الثدي.

ونصح شعلان بممارسة الرياضة ثلاث مرات أسبوعيا لحرق أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية، واتباع نظام غذائي صحي يعتمد على تناول الأسماك والصويا والأرز والفواكه والألياف وتجنب النظام الغذائي عالي الدهون، والسمنة المفرطة لتقليل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.