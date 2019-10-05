هيونداي تدشن قسما جديدا لصناعة السيارات الطائرة

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السبت 5 أكتوبر 2019
هيونداي
كتب
متابعات_الخليج 365
صنعت شركة هيونداي الكورية الجنوبية تاريخا جديدا بعالم السيارات، بإعلانها عن تدشين قسم جديد بها مخصص لتصنيع السيارات الطائرة، لتكون أول شركة سيارات في العالم تقدم على هذا الأمر.
ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات فقد سبق للعديد من شركات السيارات السعي وراء حلم طرح سيارة طائرة، غير أن هيونداي هي الشركة الأولى التي تخصص قسما رسميا تابعا لها للعمل على ذلك.
وقال الموقع إن هيونداي اختارت المهندس السابق بوكالة ناسا "جايوان شين"، ليترأس قسم تطوير وصناعة السيارات الطائرة، والذي سبق له ترؤس قسم بعثة أبحاث الطيران بوكالة الفضاء الأمريكية الشهيرة، لمدة 30 عاما.
ونقل "موتور وان" تصريحات لـ "جايوان شين"، عبر خلالها عن حماسته بالعمل على هذا المشروع الجديد، ومدى شعوره بالتواضع لاختيار هيونداي له لهذه المهمة.
وذكر الموقع أن قسم تطوير السيارات الطائرة بهيونداي، من المتوقع أن يشهد تطورا في ميزانيته على مدار العقدين القادمين، لتصل لـ 1.5 تريليون دولار.
وبخلاف هيونداي، كان هناك العديد من شركات صناعة السيارات في العالم تسعى وراء حلم تطوير السيارات الطائرة، مثل شركة تويوتا، التي سبق لها الاستثمار بقيمة 375,000 دولار، لتطوير مركبة طائرة لراكب واحد، بهدف استخدامها في افتتاح أولمبيات طوكيو في عام 2020 القادم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.