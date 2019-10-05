شركة فولكس فاجن تعلن عن الموعد الرسمي للكشف عن الجيل الثامن المنتظر

السبت 5 أكتوبر 2019

سيارة

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت أخيرا شركة فولكس فاجن عن الموعد الرسمي للكشف عن الجيل الثامن المنتظر من طرازها الشهير "جولف"، موديل 2020.



ونشر موقع "موتور وان" كافة المعلومات المتوفرة حاليا عن النسخة الجديدة من الطراز "جولف"، حيث بدأ بتاريخ الطرح الذي كشفت عنه شركة فولكس فاجن، والذي تحدد له يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

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وحتى الآن أكدت شركة فولكس فاجن أن النسخة الجديدة من "جولف" ستتوفر منها عدة فئات بقدرات مختلفة، هي فئة GTI وفئة Golf R، والفئة التقليدية جولف MK8.

وعن تقنيات الطراز، ذكر موقع "موتور وان" أنه من الداخل سيضاف له شاشتان تدعمهما نسخة حديثة من نظام معلوماتي يعتبر الجيل الثالث الذي تطرحه فولكس فاجن من هذه الأنظمة المساعدة للسائق.

أما عن قدرات المحرك، حتى الآن لم يتم الكشف عن مقدار القوة التي سينتجها، إلا أن فولكس فاجن كشفت أن محرك النسخة التقليدية من طراز جولف الجديد، ستعمل بمحرك من فئة TSI بسعة 1.5 لتر وبسعة 1.0 لتر، هذا فيما يتعلق بالنسخة التي ستطرح من طراز جولف الجديد في الولايات المتحدة.

أما النسخة المخصصة لقارة أوروبا من الطراز ستطرح بمحرك ديزل من فئة TDI بسعة 2.0 لتر وبسعة 1.6 لتر.