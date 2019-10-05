شركة مازدا اليابانية تكشف عن نسخة رياضية جديدة

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السبت 5 أكتوبر 2019
نسخة رياضية جديدة
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة مازدا اليابانية المصنعة للسيارات عن النسخة الرياضية الجديدة من طراز مازدا 3، التي ستخصصها للاستخدام بسباقات السيارات فقط.
ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية لطراز مازدا 3 في نسخته الرياضية التي منحت اسم TCR، وتم الكشف عنها بتصميم مستوحى من النسخة الهاتش باك من طراز مازدا 3.
وأوضح موقع "موتور وان" أن هذه النسخة الرياضية من مازدا 3، ليست مجهزة للقيادة المدنية، لما تتمتع به من قدرات فائقة ومحرك قوي.
وتعمل نسخة TCR الرياضية من مازدا 3 بمحرك توربيني بأربعة اسطوانات، ينتج قوة 350 حصانا، مع عزم دوران 490 نيوتن متر.
ومن المنتظر أن تشارك نسخة TCR الرياضية من مازدا ضمن منافسات سباق IMSA Michelin Pilot ، الذي تنطلق منافساته في مدينة "دايتون" بولاية كاليفورنيا الأمريكية في يوم 26 من شهر يناير مطلع عام 2020 القادم.
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