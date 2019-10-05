شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المتطوعين يساهمون في سهولة وتيسير التصويت في الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يساهم المتطوعون من أبناء الإمارات بدور مهم في سير عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ويوجد العشرات منهم في كل مركز اقتراع يسهلون تجربة المواطنين الناخبين.

كما يقومون بمساعدة أصحاب الهمم وكبار المواطنين على اختيار مرشحهم، فضلاً عن توفير أماكن لصف مركباتهم واستقبالهم وتوفير خدمات لدعم الإعلاميين في تغطية العرس الوطني الذي تشهده دولة الإمارات.

وقالت عائشة جمعة بداه رئيس المركز الانتخابي في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، إن 32 متطوعاً يقدمون خدماتهم للناخبين في لجنة ندوة، كما يوفرون مواقف قريبة من مدخل اللجنة وأماكن مخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

ويتكرر المشهد في 39 مركزاً انتخابياً في الإمارات، ما يجعل عملية التصويت سهلة ودقيقة.

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