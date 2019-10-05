شكرا لقرائتكم خبر عن مركز انتخابي في جزيرة دلما للمرة الأولى منذ بداية انتخابات المجلس عام 2006 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس خليفة طارش القبيسي، مدير مركز الانتخابات في مجلس جزيرة دلما في إمارة أبوظبي، على أن عملية التصويت لم تتجاوز أكثر من دقيقة، تسهيلاً على الناخبين.

وأشاد بالالتزام الكبير من المرشحين والناخبين بالتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية، منوهاً بأن عملية التصويت تسير بيسر وسهولة، حيث تم توفير المنسقين المؤهلين لمساعدة الناخبين والإجابة على جميع استفساراتهم ومساعدتهم ولاسيما فيما يتعلق بطريقة التصويت.

يذكر أن مركز الانتخاب في جزيرة دلما يقام للمرة الأولى منذ تاريخ انتخابات المجلس عام 2006 تسهيلاً على الناخبين في الجزيرة.

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