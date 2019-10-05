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© REUTERS / CARLO ALLEGRI
وأضاف بالي بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه شن عملية عسكرية في شرق الفرات "لن نتردد في تحويل أي هجوم تركي غير مبرر لحرب شاملة على الحدود بأكملها للدفاع عن أنفسنا وشعبنا".
وتهدد أنقرة بشكل متكرر بشنّ عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها ككيان إرهابي، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك.
وتوصلت أنقرة وواشنطن في مطلع آب/ أغسطس الماضي، إلى اتفاق حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا. ووفقا لوزارة الدفاع التركية "وافقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة لها في شمال سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم "قسد": لن نتردد في تحويل أي هجوم تركي إلى حرب شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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