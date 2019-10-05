حمدوك: سنقدم من أزهقوا أرواح الأبرياء للمحاكمة العادلة

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ووفقا لصحيفة "السوداني"، قدم حمدوك برفقة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس واجب العزاء لأسرة الشهيد قصي حمدتو.
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وقدم وفد من لجان المقاومة بحي جبرة مذكرة تضمنت عددا من المطالب تتعلق بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء.
وأصدر رئيس الوزراء قرارا بغلق أحد المقرات بحي جبرة كان يستخدمها نظام البشير في قمع الشباب والمواطنين، وتخصيصها لشباب المنطقة لاستخدامها في جميع الأنشطة الثقافية والفكرية.
يعيش السودان مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات وفقا للوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وأدى الاتفاق إلى تشكيل المجلس السيادي من 5 مدنيين و5 عسكريين، وأن يتم التوافق بين الطرفين على العضو الحادي عشر، ويتولى الفريق عبد الفتاح البرهان حاليا رئاسة المجلس السيادي، في حين يتولى الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة الجديدة "الانتقالية".
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