إضراب نقابي جديد في لبنان

وذكر موقع "لبنان 24" أن نقابة أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات قررت الاضراب يوم الاثنين المقبل.

وقد اجتمعت الجمعية العمومية لاصحاب المحطات وأصدرت بيان مشترك وجاء فيه: "القرار بالأكثرية هو إعطاء مهلة 48 ساعة، وأتمنى عليكم جميعا أن نكون يدا واحدة، ونحن التقينا صباحا الشركات وبحثنا في الأمر وهي في انتظار حل المشكلة، وسيكون البيع والشراء بالليرة اللبنانية، والإضراب سيكون يوم الاثنين إفساحا في المجال أمام الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد. ونتمنى أن يكون الاضراب كاملا".

وأكد رئيس نقابة الصهاريج إبراهيم سرعيني الإضراب يوم الاثنين "ما لم تحل المشكلة، والصهاريج ستكون أمام الشركات من الساعة السادسة صباحا".

وشهد لبنان خلال الفترة الأخيرة أزمة في سعر صرف الليرة اللبنانية بعد أن بلغ سعر الدولار أكثر من 1600 ليرة لبنانية عند الصيارفة، في الوقت الذي حدد فيه مصرف لبنان السعر الرسمي للدولار بـ 1507.

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