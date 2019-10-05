مسؤول أمريكي يعلن الموعد النهائي لنشر تفاصيل "صفقة القرن" 

وذكرت القناة العبرية "كان"، أن مصدرا أمريكيا بارزا أطلعها على الموعد النهائي للإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي للسلام بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي "صفقة القرن".

© REUTERS / Leah Millis

ونقلت القناة العبرية "كان" عن المسؤول الأمريكي أن الرئيس ترامب يريد إعلان "صفقة القرن" في أعقاب تشكيل الحكومة الإسرائيلية مباشرة.

وأوضحت أن ترامب قرر بالفعل نشر الجزء السياسي من الصفقة الأمريكية بعد إقامة حكومة إسرائيلية جديدة، سواء شكلها بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود الحاكم، أو الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "كاحول لافان"، المنافس التقليدي.

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وأوضحت المصدر الأمريكي أن الخطة الأمريكية للسلام "صفقة القرن" لم تتغير بوجود الجنرال غانتس، في حال توليه رئاسة الوزراء، أو بوجود نتنياهو نفسه، بدعوى أن "صفقة القرن" واحدة ولم تتغير.

وأكد المصدر الأمريكي أن الخطة تتضمن ضرورة تقديم تنازلات من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، وبأنها تشمل ما يزيد عن 60 صفحة، بتفاصيل جديدة لم تتضمنها أي خطة للسلام في الشرق الأوسط من قبل.

و“صفقة القرن“ خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية بالشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.