الجامعة العربية تدعو الحكومة العراقية لتهدئة الوضع

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© REUTERS / ALAA AL-MARJANI
وقال رئيس المرصد مصطفى سعدون في تصريحات لوكالة سبوتنيك "سقط 73 قتيلا من المتظاهرين على الأقل، ونحو 3000 جريح، منذ بدء المواجهات مع قوات الأمن، غالبيتهم في محافظة بغداد، وذي قار"، موضحا "شهد أمس الجمعة سقوط أكبر عدد من القتلى والجرحى".
ووصل اليوم عدد من ممثلي المتظاهرين العراقيين إلى مبنى مجلس النواب وسط العاصمة بغداد، تلبية لدعوة رئيس المجلس محمد الحبلوسي.
ونقلت وكالة أنباء العراق "واع" صباح اليوم السبت "وصول عدد من ممثلي المتظاهرين إلى مبنى مجلس النواب للقاء رئيس المجلس".
وأضافت الوكالة أن خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "تلتقى وفدا من المتظاهرين من قضاء العزيزية للتفاوض معهم حول مطالبهم وآلية الاستجابة لها".
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