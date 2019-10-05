"ملحمة مجيدة"... قادة الخليج يوجهون رسائل إلى السيسي

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد بعث "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى يوم العبور".

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وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى يوم العبور، وعبر ابن سلمان عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بعثا برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

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وبعث أيضا أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للانتصارات الخالدة في حرب السادس من اكتوبر، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكر أمير الكويت، بـ"الملحمة المجيدة التي شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية وجسدت بصورة جلية الروابط الوثيقة والتاريخية والوطيدة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية"، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

وتحتفل مصر غدا الأحد 6 أكتوبر، بذكرى انتصار الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر 1973 على الجيش الإسرائيلي، وذكرى رحيل الرئيس السادات الذي اتخذ قرار عبور قناة السويس.