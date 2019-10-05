دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة بعض مالكي ساعة آبل 5 يعانون من استنزاف في البطارية

من مما لا شك فيه أن ساعة آبل الذكية مهيمنة على السوق ولاسيما بعد إطلاق الشركة Apple Watch Series 5 بميزات جديدة وعمر بطارية أطول.

لكن الجديد هنا هو شكاوى بعض المستخدمين من استنزاف كبير في البطارية، حيت أن مدة مكوثها لا ترتقي لمدة 18 ساعة التي سبق ووعدت بها آبل لعمل ساعتها بقدرتها الكاملة.

وجاءت الشكوى من نفاذ البطارية على وجه الخصوص بعد مراجعة قام بها موقع 9to5mac، حيث تم مقارنة عمر البطارية في Apple Series 5 نسخة 44 مم مع النسخة السابقة Series 4، ليتبين أن اداء النسخة السابقة أفضل من هذه الناحية لكن مع التنويه إلى أن ليس جميع مستخدمي الجيل الخامس من الساعة قد واجهوا المشكلة ومنهم مالكي نسخة 40 مم.

وبالنظر لتفاصل المراجعة تطرق الموقع إلى أن شحن الساعة قد نفذ بعد 12 ساعة من النشاط؛ حيث من المفترض أن تكفي لـ18 ساعة، مع العلم أن هذه التجربة أتت على نطاق مختلف عن الاستخدام الخارجي وتفعيل GPS وتقنية اتصال LTE التي توفر فيها البطارية 5 ساعات من العمل في هذه الحالة.

فيما لم يكن السبب خلف هذا القصور في البطارية واضحاً وفقاً للتجربة، التي نفى فيها الموقع أن تكون لميزة العرض الدائم Always On Display دوراً في استنزاف طاقة البطاريةولا لتطبيق Noise أيضاً.

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وفي حالات أخرى رصدها الموقع لبعض المستخدمين عانت نسختي الساعة من مشكلة استنزاف البطارية ذاتها ولم تقتصر فقط على الأكبر حجماً فقط.

ولا تزال المشكلة قائمة لدى بعض المستخدمين رغم محاولتهم للتعرف على السبب بتقنين الاستخدام أو اللجوء لإيقاف بعض الميزات، ويتمنى مالكي الساعة الذي عانوا من هذه المشكلة أن يأتيهم الحل عبر تحديث جديد، وهذا غير مستبعد بالنظر لكون الشركة قد قامت بإيفاد تحديث للآيفون لحل مشكلة مشابهة في البطارية قبل أيام.

المصدر

9to5mac

التدوينة بعض مالكي ساعة آبل 5 يعانون من استنزاف في البطارية ظهرت أولاً على عالم التقنية.