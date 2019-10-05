رئيس برلمان العراق يطالب بالتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

ودعا الحلبوسي خلال كلمة ألقاها الجمعة، إلى الاستماع لمطالب الشعب العراقي الذي عانى من الإرهاب والفساد، مضيفا أنه من المهم اتخاذ إجراءات حقيقية تتوافق مع متطلبات المواطنين.

وتابع قائلا: "سننضم إلى التظاهرات في حال تقاعست الدولة عن تنفيذ مطالب المتظاهرين".

وأعلن رئيس البرلمان العراقي في كلمته عن تشكيل لجنة خدمات برئاسته وعضوية الاتحادات والنقابات لإسناد الدولة ببرنامج حكومي إصلاحي، هذا إلى جانب دراسة إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية.

وطالب المسؤول العراقي بالتحقيق في الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين، واسترسل قائلا: "يجب عدم السماح للمندسين باستغلال التظاهرات، كما ندعو المتظاهرين لحماية ممتلكات الدولة".

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مقدم من رويترز

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وتطرق الحلبوسي لمطالب المتظاهرين التي تتمحور بشكل أساسي حول القضاء على الفساد "يجب محاسبة المفسدين ومحاربة البيروقراطية".

واعتبر أن الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، ومن الضروري اللجوء لثورة إجرائية حقيقية يلمسها المواطن لمحاربة الفساد والفاسدين.

ووعد الحلبوسي بمعالجة مطالب المتظاهرين، كاشفا عن العمل على توفير السكن لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تدرس مشروع تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان.

وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية قد أكدت مقتل 10 محتجين خلال تظاهرات الجمعة في العاصمة العراقية، في حين أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق منذ انطلاقها إلى ألفي جريح.