إحالة سوري إلى القضاء في لبنان بتهمة التواصل مع إسرائيليين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، توقيف سوري في لبنان وإحالته على القضاء بتهمة التواصل مع إسرائيليين، وقال في بيان، "أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص السوري (أ.و)، لإقدامه على الاتصال بأرقام اسرائيلية والتواصل مع أشخاص من جنسية اسرائيلية موجودين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي نهاية أغسطس الماضي تصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل بعد إرسال طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت معقل "حزب الله" الشيعي حليف إيران وعدو الدولة العبرية.

وسقطت طائرة في حين إنفجرت الثانية في الجو، واتهم "حزب الله" والجيش اللبناني إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم لكن الدولة العبرية لم تعلق على الموضوع، وبعد أيام فتح الجيش اللبناني، النار على طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت فوق جنوب لبنان. ومطلع سبتمبر الماضي حصل تبادل محدود، لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود.

جدير بالذكر أن حرب 2006، اندلعت، إثر إقدام "حزب الله" على أسر جنديين إسرائيليين في 12 يوليو، فردت إسرائيل بهجوم مدمر استمر 33 يوماً، قتل فيه 1200 لبناني، غالبيتهم من المدنيين، و160 إسرائيليا غالبيتهم جنود.