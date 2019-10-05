السلطات الإيرانية تفرج عن أستراليين اثنين عقب "مفاوضات حساسة"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة ماريز باين، اليوم السبت، أن السلطات الإيرانية أفرجت عن مدونين استراليَّين كانا محتجزين في إيران، إثر مفاوضات حسّاسة للغاية مع طهران ما زالت مستمرة لإطلاق سراح أسترالية ثالثة.

كان كينج وفيركين المقيمان في بيرث، يوثّقان تفاصيل رحلتهما من أستراليا إلى بريطانيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدى العامين الماضيين، لكنهما توقفا عن النشر بعد تحديثهما رسائل من قرجيزستان وباكستان قبل نحو 3 أشهر.

وأوضحت باين أنه جرى الإفراج عن الأستراليين بعد مفاوضات "حساسة للغاية"، مضيفة لصحفيين في سيدني، أنهما في طريقهما إلى أستراليا للقاء عائلتيهما، مؤكدة أن معنوياتهما جيدة وهما بصحة جيدة.

وتابعت باين قائلة بأن المفاوضات بشأن المحاضرة في "جامعة ملبورن" كايلي مور جيلبرت المتهمة "بالتجسس لحاسب دولة أخرى" ما زالت مستمرة.