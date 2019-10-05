استمرار الاستعدادات لمعرض ومؤتمر البحرين الدولى للدفاع "بايدك" 2019‎

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الاستعدادات لإقامة النسخة الثانية من معرض و مؤتمر البحرين الدولي للدفاع "معرض الدفاع والخدمات الثلاثية"،"بايدك" 2019 الذي ينعقد تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وذلك في الفترة 28-30 أكتوبر في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة دولية واسعة من 60 دولة حول العالم، وذلك بدعم كبير من اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والمؤتمر، وبإسناد ودعم من قوة دفاع البحرين في إطار دورها الوطني المشهود في تعزيز الأمن والاستقرار.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، بالتزامن مع المعرض ينعقد مؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا العسكرية (MEMTEC)، وذلك في سياق الجهود الإقليمية لتحديث الإمكانيات والقدرات الدفاعية، وإدراكاً لأهمية نقل وتوطين التكنولوجيا العسكرية، ودورها الفاعل في جعل المؤسسات العسكرية الوطنية تواكب أحدث التكنولوجيات الدفاعية المتبعة في الدول المتقدمة فضلاً عن دور التكنولوجيا العسكرية في دعم العمليات العسكرية ومستقبلها في هذا الشأن الحيوي وفقاً لما صرح به اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض في اجتماع تنظيمي سابق للجنة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع.

وسوف تغطي جلسات المؤتمر المنعقدة عبر يومي 29 و30 أكتوبر مواضيع هامة تركز على دور التكنولوجيا في تعزيز و تطوير الإمكانيات العسكرية وتشمل الجلسات مناقشة مستجدات وتأثيرات التكنولوجيا على المنظومات الدفاعية حول العالم و استراتيجيات الدفاع السيبراني و التطور في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما سيستعرض المؤتمر نماذج المحاكاة العسكرية و القوة الذكية و تأثير التكنولوجيا على النزاعات الإقليمية ومستقبل وتحديات التسلح في الشرق الأوسط مع نقل و توطين التكنولوجيا و الإنتاج، كما سيستعرض أيضاً التحديات التي تواجه التقنيات الحديثة.