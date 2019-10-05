شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات بالامارات: إعلان الفائزين بعضوية المجلس الوطنى 8 مساء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى بالامارات، أن إعلان نتائج الفرز الأولية وأسماء الفائزين سيكون عقب إغلاق جميع المراكز الانتخابية عند الـ 8 مساء.
وبحسب صحيفة البيان الاماراتية، أشارت اللجنة إلى أن نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيسة اللجنة الإعلامية سوف تعلن عن القائمة الأولية للفائزين وفق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إضافة إلى الإعلان عن مجموعة من الإحصاءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وتتواصل عملية التصويت منذ صباح اليوم، السبت، فى 39 مركزا انتخابيا، ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية للتوجه للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني لاختيار ممثليهم من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القادرين على نقل قضاياهم وتطلعاتهم لمناقشتها تحت قبة المجلس.
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