شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات يوم انتخابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، اليوم السبت، عملية التصويت فى اليوم الرئيسى لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى فى دورته الرابعة، عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على كافة مناطق الدولة، وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأسئلة حول عملية الاقتراع ومهام المجلس الإماراتى:

ما هو المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى؟



يعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، تم تأسيسه فى عام 1972، وعقد جلسته الأولى فى 12/2/1972.

وتمتد عضوية المجلس الوطنى الاتحادى إلى 4 سنوات من تاريخ اجتماعه الأول، ومرّ المجلس بمرحلتين مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004 )، ومرحلة التطور، والتحسين، والإصلاح (منذ 2006).

متى تنتهى عملية الاقتراع داخل الإمارات؟

تنتهى عملية التصويت، فى تمام الساعة الـ 8 مساء الأحد، حيث يتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019.

وكانت جرت عملية التصويت خارج الإمارات فى 118 مركزًا انتخابيًا داخل مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، على مدار يومين، 22 و23 سبتمبر، كما بدأ التصويت المبكر فى 1 أكتوبر المقبل وحتى 3 منه.

متى انتهت الدعاية الانتخابية؟

انتهت الدعاية الانتخابية أمس جمعة 4 من أكتوبر واستمرت لمدة 27 يوما.

كم عدد المرشحين؟

وصل عدد المرشحين فى القوائم النهائية التى أصدرتها اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات 479 مرشحًا ومرشحة، بينهم 180 من النساء، و6 مرشحين من فئة أصحاب الهمم.

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كم عدد أعضاء المجلس؟

يتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.

وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي: أبو ظبى - 8 مقاعد، دبي- 8 مقاعد، الشارقة - 6 مقاعد، رأس الخيمة-6 مقاعد، عجمان - 4 مقاعد، أم القيوين - 4 مقاعد، الفجيرة - 4 مقاعد

كم تبلغ نسبة تمثيل المرأة داخل المجلس؟

وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية فى مقاعد المجلس الوطنى الاتحادى إلى 50% بدءً من الدورة الانتخابية 2019، بحيث يشكل المجلس من 20 رجلًا و20 امرأة، وكانت وصلت إلى 20% فقط فى عام 2006.

ما هى مهام المجلس؟

يعد من أهم أدواره الآتى:

- مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها

- مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية

- إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية

- مناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات

- كما يمارس المجلس الوطنى الاتحادى صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهى، طرح موضوعات عامة للمناقشة، ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء، أو للوزراء كل فى اختصاصه، والفصل فى الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية.

ويشارك المجلس الوطنى الاتحادى فى عضوية الاتحاد البرلمانى الدولى (IPU)، وكذلك الاتحاد البرلمانى العربى (APU).

كيف استعدت وزارة الداخلية الإماراتية لماراثون الاقتراع؟

أكدت وزارة الداخلية الإماراتية تأمين الانتخابات، وبحسب اللواء عبد العزيز مكتوم الشريفى مدير عام الأمن الوقائى فى وزارة الداخلية الإماراتية، نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات المجلس الوطنى 2019، أن اللجنة أعدت خطة أمنية محكمة لتأمين سير العملية الانتخابية، قائلا: "ستعمل على تذليل كل العقبات التى قد تعترض سير العملية الانتخابية وحدد مجموعة من الإرشادات الواجب على الناخبين اتباعها لإنجاح العملية خصوصا يوم الاقتراع، من بينها عدم الانصياع للشائعات وترديدها، وعدم التدافع أمام اللجان الانتخابية".