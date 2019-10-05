اخبار الخليج

قوات سوريا الديمقراطية تحذر من حرب شاملة ردا على أى هجوم تركى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تحذر من حرب شاملة ردا على أى هجوم تركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم، السبت، إنها "لن تتردد فى تحويل أى هجوم تركى غير مبرر إلى حرب شاملة للدفاع عن منطقتها بشمال شرق سوريا.

 

كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قال فى وقت سابق اليوم إن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية اليوم السبت أو غدا الأحد لتستهدف خلالها المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقى نهر الفرات فى سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات سوريا الديمقراطية تحذر من حرب شاملة ردا على أى هجوم تركى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا