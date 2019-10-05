شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تحذر من حرب شاملة ردا على أى هجوم تركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم، السبت، إنها "لن تتردد فى تحويل أى هجوم تركى غير مبرر إلى حرب شاملة للدفاع عن منطقتها بشمال شرق سوريا.

كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قال فى وقت سابق اليوم إن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية اليوم السبت أو غدا الأحد لتستهدف خلالها المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقى نهر الفرات فى سوريا.