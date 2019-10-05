شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تحذر من حرب شاملة ردا على أى هجوم تركى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم، السبت، إنها "لن تتردد فى تحويل أى هجوم تركى غير مبرر إلى حرب شاملة للدفاع عن منطقتها بشمال شرق سوريا.
كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قال فى وقت سابق اليوم إن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية اليوم السبت أو غدا الأحد لتستهدف خلالها المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقى نهر الفرات فى سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات سوريا الديمقراطية تحذر من حرب شاملة ردا على أى هجوم تركى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.