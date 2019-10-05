شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العليا لانتخابات تونس: انطلاق الانتخابات التشريعية بالداخل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات تونس، إنه غدا تنطلق الانتخابات التشريعية بداخل تونس وهو يوافق ثالث أيام الانتخابات التشريعية بالخارج.

وأكد بفون، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وجود نبيل القروى بصفته رئيسا لحزب قلب تونس لا يؤثر على فرص فوز الحزب فى الانتخابات التشريعية مثل ما هو الوضع فى الانتخابات الرئاسية، لأن الحزب له كيان وله أعضاء يمكنهم القيام بالأدوار المطلوبة فى الانتخابات، لكن فى الانتخابات الرئاسية فهو مترشح بشخصه وهنا يتضح اختلاف الوضع .

وعن وضعية نبيل القروى بالنسبة لمشاركته فى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتى تنطلق فى 13 أكتوبر المقبل، قال بفون فى تصريحاته إن الهيئة العليا لانتخابات حريصة على منح فرص متساوية لكلا المترشحين وسنظل نتواصل مع قضاء تونس لمنح القروى فرصة المشاركة فى اللقاءات الإعلامية والصحفية كجزء من إدارة حملته، كما أننا نسعى أن يشارك فى المناظرة التليفزيونية ولكن القرار النهائى بأيدى القضاء .

وكانت مرحلة الصمت الانتخابي في تونس قد بدأت اليوم السبت، وذلك قبل يوم من انطلاق عملية الاقتراع في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها تونس منذ إقرار دستور جديد عام 2014.

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ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على القائمات المترشحة والمرشحين والأحزاب، إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، كما يحظر بث ونشر نتائج استطلاع الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويحظر تقديم تبرعات نقدية أوعينية بهدف التأثير على الناخب.

ووفقا للبند 34 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخاص بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية، تلغى نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين أن مخالفتهم للقواعد أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

فيما تتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية في الخارج، والتي يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها حوالي 385 ألف ناخب، ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، تتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019- 2024.

ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.