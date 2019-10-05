شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بغداد: اعتقال أشخاص بصفوف المتظاهرين يحملون مواد حارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال أشخاص بصفوف المتظاهرين؛ يحملون زجاجات بها مواد حارقة، وأن أكثر المتظاهرين اعتدوا على القوات الأمنية.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي - حسبما أفادت قناة السومرية نيوز - "مهمتنا هي حماية المتظاهرين وليس لنا علاقة بمشاكل الكتل السياسية"، مبينا أنه تم اعتقال اشخاص في صفوف المتظاهرين يحملون زجاجات حارقة.

وأضاف أن الأمن في بغداد مسيطر عليه ولا يجب أن تكون هناك فوضى، داعيا المتظاهرين إلى ضبط النفس وحماية مؤسسات الدولة، قائلا إنه "مهما طالت التظاهرات فسنستمر بحمايتها"، موضحا أن "أكثر المتظاهرين هم من اعتدوا على القوات الأمنية".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة؛ مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل، وأدت إلى حرق عدد من المباني وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان حظر للتجوال في عدد من المحافظات.