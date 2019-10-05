إصابة 16 مدنيا في هجمات إرهابية متزامنة بريف حلب السورية

جوبان باي / الخليج 365

أصيب 16 مدنيا في تفجيرات إرهابية متزامنة، السبت، وقعت بمنطقتي الباب وجرابلس، الخاضعتين للمعارضة، شمالي سوريا.

ونُفذت الهجمات بدراجات نارية مفخخة، في مدينة جرابلس، وبلدتي جوبان باي (الراعي) وقباسين التابعتين لمنطقة الباب، الواقعة في منطقة عملية "درع الفرات".

وأسفرت التفجيرات عن إصابة 12 شخصا في قباسين، و4 آخرين في جرابلس، جرى نقلهم إلى المراكز الطبية.

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أما التفجير الثالث الذي وقع شمالي "جوبان باي" قرب الحدود التركية، فلم يسفر عن إصابات.

وألحقت التفجيرات أضرارا مادية في محيط مواقع الهجمات، التي لم تعلن بعد أي جهة تبنيها.

وترجح قوات الأمن المحلية، احتمال وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وراء التفجيرات.

وكان الجيشان التركي والسوري الحر، تمكنا خلال عملية "درع الفرات" من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، من تنظيم "داعش" الإرهابي في الفترة بين أغسطس/ آب 2016، ومارس/ آذار 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.