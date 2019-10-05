لجنة الصليب الأحمر "قلقة" من تصاعد العنف في العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، عن قلقها إزاء تزايد المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية في أنحاء العراق.

وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن "سقوط مدنيين وتزايد عدد الإصابات في المظاهرات الجارية في أنحاء البلاد، واللجوء إلى استعمال الأسلحة النارية لاستعادة النظام العام، أمور تدعو إلى القلق".

ونقل البيان عن رئيسة بعثة اللجنة الدولية في العراق كاتارينا ريتز قولها، إن "اللجوء إلى استعمال القوة إنما هو تدبير استثنائي يجب أن يتناسب مع الوضع القائم".

وأضافت أنه "لا يجوز للقوى الأمنية استعمال الأسلحة النارية والذخيرة الحية إلا عند الضرورة القصوى، وبهدف الحماية من تهديد وشيك للحياة".

ودعت ريتز الجميع إلى "ضبط النفس"، مشيرة إلى أن اللجنة تواصل رصد التطورات على أرض الواقع.

وذكرت أن "فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تواصل أيضا مع السلطات الصحية، وقد سلّمت إلى مستشفى الشيخ زايد في وسط بغداد، لوازم طبية لمعالجة ما لا يقل عن مئة مصاب".

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وتصاعدت وتيرة أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات بصورة بصورة كبيرة خلال اليوميين الماضيين ما رفع عدد القتلى إلى 100 قتيل على الأقل ونحو ألفي جريح، بحسب ما أبلغ الخليج 365 مصدر طبي.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة، حيث تحدى المتظاهرون حظر التجوال الذي فرضته الحكومة يومي الخميس والجمعة.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

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