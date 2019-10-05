الابتدائية الثالثة عشر بأبها تحتفل بيوم المعلم

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ابها
احتفلت الابتدائية الثالثة عشر بابها يوم الخميس الماضي بيوم المعلم والذي يوافق الـ 5 من اكتوبر ، ويستمر الاحتفاء إلى نهاية الاسبوع.
وقدم طالبات المدرسة عدد من الورود تقديراً منهن بما تقوم المعلمات طوال العام الدراسي.
وبينت قائدة المدرسة” أمل القثردي ” عن شكرها وتقديرها لجميع المعلمات ولمنسوبات المدرسة على ما يقومون به من جهود طوال العام الدراسي .
وأضافت إن المعلم او المعلمه يقدمون كل ما لديهم من خبرات ومهارات من أجل صقل وتعليم وتنوير أبنائنا وبناتنا وهم من يصنع قاده المستقبل ويبني أجيال الوطن .
وقدمت قائدة المدرسة في ختام الحفل العديد من الهدايا لزميلاتها المعلمات وأكدت أنهم يستحقون أكثر من ذلك .
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