الحكومة العراقية تعلن رفع حظر التجول اعتباراً من اليوم

الخليج - واس أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن رفع حظر التجوال في العاصمة بغداد اعتباراً من صباح اليوم . وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء وجه برفع حظر التجوال بدءا من الساعة الخامسة فجر اليوم في العاصمة بغداد. وكان عبد المهدي أعلن فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح الخميس وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، من جهته قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في تصريح للصحفيين إن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها. انشر الخبر :

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