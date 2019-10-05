شركة أبل تطلب من الموردين زيادة إنتاجها من هواتف آيفون 11

السبت 5 أكتوبر 2019

أيفون

كتب متابعات_الخليج 365

طلبت شركة أبل الأمريكية من الموردين زيادة إنتاجها من هواتف آيفون 11 بمقدار 8 ملايين وحدة أو ما يعادل 10%، وفقا لما نقلته رويترز عن موقع نيكي آسيان ريفيو المعني بأخبار الاقتصاد.



ونقلت نيكي، الجمعة، عن مصادر القول إن الزيادة الأخيرة في طلبات آيفون تتركز على أرخص نموذج من آيفون 11 وآيفون 11 برو، بينما ستقلص الطلبات على نموذج آيفون 11 برو ماكس الذي يبدأ سعره من 1099 دولارا.

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ولم ترد أبل على طلب من رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.

ومطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت أبل عن 3 هواتف آيفون جديدة في حدثها السنوي، أحدها بكاميرتين في الخلف والنسخ الباقية بـ3 كاميرات للمرة الأولى في تاريخ آيفون.

وحسب هيئة "ويد بوش" لخدمات المال والاستثمار في الولايات المتحدة، فإن شركة "أبل" تراهن على أن تصل مبيعات هاتف "آيفون 11" إلى مستوى 75 مليون وحدة، إذ يزيد هذا العدد بشكل طفيف فقط عن العدد المرتقب، خلال فترة إطلاق الجهاز في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وتعرضت أجهزة "آيفون" لانتقادات واسعة خلال المواسم السابقة، لأن الشركة ظلت تطرح الهواتف الجديدة بأسعار مرتفعة دون أن تجلب مزايا قوية.