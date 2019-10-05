شركة هيونداي الكورية الجنوبية تجري اختبارات للجيل الجديد من طراز Tucson

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السبت 5 أكتوبر 2019
هيونداي
كتب
متابعات_الخليج 365
تجري شركة هيونداي الكورية الجنوبية اختبارات للجيل الجديد من طراز Tucson، المقرر طرحه لعام 2021، والذي يمثل الجيل الخامس من هذا الموديل.
ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تصريحات لمدير قسم التخطيط للمنتجات بشركة هيونداي، "أندرو توتاهي"، الذي وعد بأن ينبهر عشاق ماركة هيونداي تصميم طراز Tucson الجديد.
وقال "توتاهي"، إن طراز Tucson سيطرح رسميا للعرض خلال عام 2020 القادم، وسيكون طرحه للبيع بالأسواق مع بداية عام 2021.
وأكد على أن تصميم الطراز سيصيب من يشاهدونه بصدمة من الناحية الإيجابية وذلك من شدة الانبهار المتوقع لروعة إطلالته الخارجية.
وأكد "موتور وان" على تصريحات "أندرو توتاهي"، بذكره أن تصريحات سابقة لمدير قسم التصميمات بهيونداي "سانجيب لي"، عن طراز Tucson، كانت تحمل المعنى نفسه فيما يخص تصميمه الخارجي.
وكانت آخر نسخة من طراز Tucson، والتي تمثل الجيل الرابع منه، قد طرحت في عام 2015.
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