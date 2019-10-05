- 1/2
- 2/2
السبت 5 أكتوبر 2019
سيارة
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية المصنعة للسيارات عن مشاركتها بمعرض طوكيو الدولي بعدد من الموديلات الجديدة كليا، وقامت بنشر الصور التشويقية لاثنين من هذه الموديلات هما موديل Mi-Tech، وموديل K-Wagon الذي يندرج ضمن فئة السيارات الـVan.
ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات التشويقية التي نشرتها ميتسوبيشي لموديلاتها الجديدة، ومعها نشرت صورة نقلها الموقع لتصميم لجراج جديد مخصص لاحتواء موديلات الشركة الكهربائية، لعملاء الشركة الراغبين في اقتناء جراج مستقبلي من تصميم ميتسوبيشي.
وفيما يخص طراز Mi-Tech، فإنه يندرج ضمن الفئات الكروس أوفر، وظهر من صورته التشويقية أنه سيطرح بسقف مفتوح.
وسيكون طراز Mi-Tech، من الموديلات الكهربائية الهجينة المميزة، المخصصة للشحن بطريقة "بلج-إن" عبر كابل خارجي، ومزود بـ4 محركات كهربائية، يدعمهم محرك توربيني يعمل بالجاز.
أما عن الجراج المستقبلي الذي طرحت ميتسوبيشي صورة تشويقية له مع السيارتين فإنه سيخصص للطرح داخل اليابان فقط، وسيكون باسم Dendo Drive House.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة ميتسوبيشي اليابانية المصنعة للسيارات تعلن عن مشاركتها بمعرض طوكيو الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.