السبت 5 أكتوبر 2019

أعراض في العين تشير إلى مشكلات صحية

كتب متابعات_الخليج 365

في تقرير مطول نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكر طبيب العيون كيري ميدس، مجموعة من المؤشرات الخطيرة التي ينبغي الحذر منها إذا ظهرت على العين، وضرورة استشارة الطبيب الخاص.



1- حلقات بيضاء حول القرنية

يمكن أن تكون هذه الحلقات البيضاء دليلا على تقدمك في العمر، كما يمكن أن تكون مؤشرا على ارتفاع مستوى الكولسيترول، وربما تكون مؤشرا على سكتة دماغية.

وفي معظم الوقت تكون الحلقات البيضاء حول القرنية غير ضارة، لكن إذا كان عمرك أقل من 45 عاماً عليك زيارة الطبيب للاطمئنان.

2- العيون الدامعة

إذا كنت من هؤلاء الذين يعانون من العيون الدامعة، أو العيون التي تزرف الدموع باستمرار، فهذه إشارة على أنك تقضي وقتا طويلا على الأجهزة الإلكترونية، وينصح أطباء العيون بضرورة أخذ استراحة من التحديق في الشاشات.

3- عوامات العين

بالرغم من أن عوامات العين أو الأجسام الطافية في مجال الرؤية شائعة جداً، إلا أنه لا ينبغي تجاهلها أبداً.

وتُعد عوامات العين جزءا أساسيا من التقدم في السن، لكن إذا كنت تراها في مجال رؤيتك أكثر من المعتاد، يمكن أن يكون هذا مؤشرا على عدوى بالعين، مثل تمزق وانفصال الشبكية.

4- اصفرار بياض العين

يعتبر هذا مؤشرا على وجود شيء ما خطأ في جسمك، كوجود مشكلة في الكبد، وينبغي استشارة الطبيب.

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ويحدث اصفرار بياض العين إذا كنت تعاني من اليرقان، وهي الحالة التي تحدث بسبب وجود كمية كبيرة من البيليروبين، المركب الذي يتشكل من تكسر خلايا الدم الحمراء.

5- جفاف العين

تُعد من المشكلات الشائعة بين كثير من الأشخاص، وعادة ما يكون سببه نوعا من أنواع الحساسية.

يمكن علاج هذا الجفاف بأي من الأدوية المتوفرة المخصصة لجفاف العين والحساسية الموسمية مثل حمى القش.

6- وخز العينين

نعاني جميعاً من وخز العين من حين لآخر، والتفسير البسيط لذلك هو التوتر الزائد والتعب.

7- بقع بيضاء في القرنية

للأشخاص الذين يضعون عدسات لاصقة، من الممكن ملاحظة ظهور بقع بيضاء على القرنية، أو على الطبقة الشفافة على الجزء الأمامي من مقلة العين، ويُعد هذا مؤشراً على عدوى القرنية.

8- عدم وضوح الرؤية

لا ينبغي تجاهل عدم وضوح الرؤية على الإطلاق، إذ ربما تكون مؤشرا على العديد من المشكلات الصحية سواء بالعين أو الجسم، وعادة ما يكون تشوش الرؤية دليلا على الإصابة بالسكري.

9- العين المنتفخة

يحدث انتفاخ العين نتيجة احتباس السوائل، وتعكس العين المنتفخة حقيقة بسيطة جداً، وهي أنك متعب وتحتاج لمزيد من النوم، لكن استمرار انتفاخ العين يدل على وجود عدوى.

في معظم الأوقات يذهب انتفاخ العين من تلقاء نفسه، ويمكنك أيضاً تخفيفه عن طريق وضع كمادات باردة على العين.