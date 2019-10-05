الفاشنيستا فوز الفهد تنفي مهاجمتها للسعوديين وهشتاجها يتصدر الترند

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السبت 5 أكتوبر 2019
توتير
كتب
متابعات_الخليج 365
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو وتصريحات لفاشنيستا الكويتية فوز الفهد وهي تهاجم السعودية ونساء السعوديات واتهمته بـ "الشعب المنافق"، مما أثار حالة من الجدل.
حسابات نشرت عبر تويتر صوراً تظهر فيها تصريحات فوز الفهد، تقول فيها:" نساء السعوديات ماخدين مقلب بنفسكم ترا، وخلوكم بالتويتر اسقاط الولاية وفكونا".
غير أن الكويتية خرجت عن صمتها وتنفي جميع الشائعات والتصريحات التي خرجت على لسانها مؤكدةً أن الصور والمحادثات مفبركة.
و قالت عبر حسابها الشخصي على منصة السناب شات قائلةً :"متابعيني من السعودية توني شفت موضوع نوله انسان تافه مفبرك محادثة بكلام وبأسلوب مو أسلوبي ولا كلام اصلا ينقال من وحدة بمكاني، الي يتابعني يعرفني زين ويعرف اسلوبي وقبل لا يكبر الموضوع قلت أناقشه لان جدد تييك التهايم وانت نايم".
وتفاعل النشطاء عقب تصريحاتها وشنّوا حملة هجوم عليها تحت هاشتاق عبر منصة التويتر #فوز_الفهد_تسب_السعودية، ومنهم من قال:" محد منافق غيرك تظهرين لنا الحب وبباطنك حقد وكره مريضه وصدقيني محد ماخد مقلب بنفسه غيرك" " ياليل هالمشاهير"، وطالب آخرون ضرورة التأكد من هذه الأخبار المتداولة. سوالفهم ما تخلص.
وتعد فوز، تعد من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014، ولدت فوز الفهد في دولة الكويت 1990 ونشأت ما بين لندن والشرق الأوسط.
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