بدء التصويت في المرحلة الثالثة والأخيرة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت صباح اليوم انتخابات اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وفتحت مراكز الانتخاب الـ 39 على مستوى الدولة أبوابها عند الثامنة صباحاً أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

تلك هي المرحلة الثالثة من التصويت بعد المرحلة الأولى التي شهدت تصويت الإماراتيين بالخارج في السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة، والمرحلة الثانية على مدى ثلاثة أيام من التصويت المبكر داخل الدولة.

ويتم التصويت من خلال صناديق الاقتراع الإلكترونية، في ثوان قليلة في عملية تتسم بالسهولة والدقة معاًَ.

ويساهم عدد كبير من المتطوعين بمساعدة أصحاب الهمم وكبار المواطنين على اختيار مرشحهم، فضلاً عن توفير أماكن لصف مركباتهم واستقبالهم وتوفير خدمات لدعم الإعلاميين في تغطية العرس الوطني الذي تشهده دولة الإمارات.

وأكد عدد من الناخبين الذين تحدثوا مع ( الخليج) أهمية المشاركة في العرس الوطني بإيجابية وتفاعل وأبدوا ارتياحهم لسير عملية التصويت وما تقدمه لهم لجنة التصويت والمتطوعون لتسهيل الإدلاء بأصواتهم دون أي معيقات.

وأضافوا أنهم ينتظرون الإعلان عن نتائج التصويت للتعرف إلى المرشح الفائز، وتمنوا أن يفي المرشحون الفائزون بوعودهم الانتخابية وتنفيذ برامجهم والتواصل المستمر مع أبناء الإمارات لتوصيل مطالبهم إلى المسؤولين ودعم قضايا المواطن.