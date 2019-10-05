وفد برلماني عربي من 7 دول يزور مراكز الانتخابات ويشيد بالتجربة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب وفد البرلمان العربي، برئاسة اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربي، وسبعة أعضاء من البرلمان العربي من سبع دول عربية هي: السعودية والبحرين واليمن والأردن ومصر وجيبوتي والصومال، عن سعادته بما شاهده من انتخابات نزيهة وشفافة.

جاء ذلك عقب زيارة مقر المركز الانتخابي الرئيسي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، للاطلاع على سير العملية الانتخابية، ضمن جولة على مراكز الانتخاب.

ورافق الوفد في الجولة طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة الانتخابات.

وأكد اللواء سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي رئيس الوفد البرلماني المتابع لانتخابات المجلس الوطني، عقب زيارة مركز أبوظبي الوطني للمعارض صباحاً أن التجربة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تجربة سياسية ناجحة تحقق النزاهة والشفافية.

وأضاف: «الإمارات كانت تحتفل أمس بعودة أول رائد فضاء إماراتي بعد رحلة ناجحة للمحطة الفضائية الدولية، وهذه هي الإمارات التي تفاجئنا كل يوم بإنجازات هائلة ونتمنى لها التوفيق والنجاح ونرفع الشكر والتهاني إلى قيادة وشعب الإمارات».

كما أكد اللواء سعد الجمال أن هذه التجربة الناجحة ليست بغريبة على دولة الإمارات التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الحرية والديمقراطية والمشاركة الشعبية.

وأضاف: يواصل النهج ذاته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، وذلك بتحقيق قفزات هائلة وهذا النجاح في الانتخابات يستحق أن يكون نموذجاً على مستوى الوطن العربي والعالم باعتبار أنها تجربة تحقق الشفافية والنزاهة والدقة.

وقال: «إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برفع نسبة المرأة في المجلس الوطني إلى 50% يمثل قمة الديمقراطية ويجسد التمثيل العادل لجميع أطياف المجتمع إلى جانب تحقيق الديمقراطية في أسمى صورها».