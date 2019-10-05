المرصد العراقي لحقوق الإنسان: سقوط 73 قتيلا على الأقل من المتظاهرين

القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس المرصد مصطفى سعدون في تصريحات لوكالة سبوتنيك "سقط 73 قتيلا من المتظاهرين على الأقل، ونحو 3000 جريح، منذ بدء المواجهات مع قوات الأمن، غالبيتهم في محافظة بغداد، وذي قار"، موضحا "شهد أمس الجمعة سقوط أكبر عدد من القتلى والجرحى".

وأضاف سعدون "لدينا مخاوف من ارتفاع عدد القتلى لوجود حالات خطرة في المشافي غالبيتها إصابات مباشرة في الرأس والصدر"، لافتا "قوات الأمن وقناص مجهول تقول السلطات إنه لا يتبعها استخدموا الرصاص الحي في مواجهات المتظاهرين، خاصة في بغداد".

وتابع رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان "السلطات اعتقلت نحو 450 متظاهرا، أفرجت عن نصفهم، بينما لا يزال النصف الآخر في السجون والمعتقلات".

في سياق متصل، خيّم هدوء حذر على شوارع العاصمة العراقية صباح اليوم السبت بعد ساعات من قرار الحكومة رفع حظر التجوال الذي كانت فرضته قبل أيام مع اتساع احتجاجات شعبية عارمة تصدت لها قوات الأمن بالرصاص في أسوأ مواجهات تشهدها البلاد منذ تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) قبل عامين.