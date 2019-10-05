دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فلكية جدة تُجيب.. هل ستدخل الأرض في ظلام دامس لمدة 6 أيام؟

أُشيع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية استنتاج يُشير إلى أن كوكب الأرض سيغرق في ظلام دامس لمدة 6 أيام بسبب عاصفة شمسية هائلة في ديسمبر المقبل. اقرأ أيضًا: طبيبة توضح سبب تضخم رأس رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، نوه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شائعة، مشدداً على ضرورة التأكد من صحة المعلومات ومصدرها قبل القيام بنشرها وتناقلها. الاستنتاج الذي أَشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، كان يُشير إلى أن هذه الظاهرة تحدث مرة واحدة كل 250 عامًا؛ حيث يمكن أن تحجب 90% من أشعة الشمس عن كوكب الأرض مما سيؤدي لمشاكل في الاتصال وانقطاع الشبكة. رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أوضحت أن ذلك مجرد شائعة جملة وتفصيلاً؛ حيث تمر الشمس حاليًا بأعمق نقطة في مرحلة الحد الأدنى لنشاطها وهي خاملة وظهور البقع الشمسية على سطحها شبة نادر. شاهد أيضًا: فيديو: رائدا الفضاء الإماراتيان خلال التدريبات على انعدام الجاذبية ماجد أبو زاهرة، أتم تدوينته بالإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإدعاء بحدوث أيام من الظلام الدامس؛ حيث ظهرت إشاعات مماثلة في الأعوام 2012 و 2014 و 2015 و 2016 و2017 وإن اختلف سرد القصة.

صور: بعد أول تغريدة له من الفضاء.. سؤال غريب تم طرحه على هزاع المنصوري

شاهد: تعرف على وجبات أول رائد فضاء إماراتي في محطة الفضاء الدولية

فيديو: هزاع المنصوري يودع أسرته ومحبيه قبل الانطلاق للمحطة الدولية

فيديو وصور: رسائل من كل مكان في العالم ودعم لخطوات هزاع المنصوري

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي