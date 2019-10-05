شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادى بالإمارات بعد انطلاق التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الإماراتيون صباح اليوم السبت، لاختيار مرشحيهم فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى في 39 مركزاً انتخابياً تتوزع في جميع مناطق الدولة، حيث تجرى عمليات التصويت عن طريق نظام التصويت الإلكتروني في جميع المراكز الانتخابية التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات في كل إمارة.

ويقدم الخليج 365 أهم 9 معلومات حول المجلس الإماراتى ومهامه:

1- يعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشاري كممثل لشعب الإمارات كافة، وتم تأسيسه في عام 1972.

2- تمتد عضوية المجلس الوطنى الاتحادى إلى 4 سنوات من تاريخ اجتماعه الأول، ومرّ المجلس بمرحلتين مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004 )، ومرحلة التطور، والتحسين، والإصلاح (منذ 2006).

3- يتشكل من 40 عضواً، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب (توزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي: أبو ظبي - 8 مقاعد، دبي- 8 مقاعد، الشارقة - 6 مقاعد، رأس الخيمة-6 مقاعد، عجمان - 4 مقاعد ، أم القيوين - 4 مقاعد، الفجيرة - 4 مقاعد)

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4- يناقش المجلس مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها

5- يقوم بمراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية

6- يبدي الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية وتقديم التوصيات، ويمارس المجلس الإماراتى صور الرقابة السياسية.

7- تستمر انتخابات المجلس فى الخارج على مدار يومين ، الأحد والإثنين، 22 و 23 سبتمبر، داخل مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الإماراتية البالغ عددها 118 مركزا انتخابيا، لاختيار ممثليهم

8- يخوض الانتخابات 479 مرشحاً ومرشحة.

9- وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس إلى 50% بدءً من الدورة الانتخابية 2019.