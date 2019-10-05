شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن سيطرته على الأجواء ومحاصرة عناصر قوات الوفاق فى ضواحى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرته على الأجواء ومحاصرته عناصر قوات حكومة الوفاق في ضواحي العاصمة طرابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الجيش الوطني خالد المحجوب ـ في تصريح أوردته قناة الحرة الإخبارية، اليوم، السبت، ـ إن الجيش يتفوق في معركته ضد قوات الوفاق ويمتلك السيطرة التامة على الأجواء من خلال الغارات المستمرة التي يشنها على مواقع قوات الوفاق في ضواحي العاصمة طرابلس.

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وأكد المحجوب استمرار الجيش في محاصرة عناصر قوات الوفاق والعمل على إخراجهم من العاصمة من أجل التعامل معهم واستهدافهم خارج طرابلس.

على صعيد متصل، أعلنت مصادر ميدانية قيام طائرات حربية تابعة للجيش الوطني بشن غارة جوية على منطقة شارع الخلاطات التي تسيطر عليه قوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الوفاق في محيط مطار طرابلس ومحور معسكر اليرموك جنوب العاصمة الليبية طرابلس.