اخبار الخليج

الجيش الليبى يعلن سيطرته على الأجواء ومحاصرة عناصر قوات الوفاق فى ضواحى طرابلس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن سيطرته على الأجواء ومحاصرة عناصر قوات الوفاق فى ضواحى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرته على الأجواء ومحاصرته عناصر قوات حكومة الوفاق في ضواحي العاصمة طرابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الجيش الوطني خالد المحجوب ـ في تصريح أوردته قناة الحرة الإخبارية، اليوم، السبت، ـ إن الجيش يتفوق في معركته ضد قوات الوفاق ويمتلك السيطرة التامة على الأجواء من خلال الغارات المستمرة التي يشنها على مواقع قوات الوفاق في ضواحي العاصمة طرابلس.

Advertisements

وأكد المحجوب استمرار الجيش في محاصرة عناصر قوات الوفاق والعمل على إخراجهم من العاصمة من أجل التعامل معهم واستهدافهم خارج طرابلس.

على صعيد متصل، أعلنت مصادر ميدانية قيام طائرات حربية تابعة للجيش الوطني بشن غارة جوية على منطقة شارع الخلاطات التي تسيطر عليه قوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الوفاق في محيط مطار طرابلس ومحور معسكر اليرموك جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى يعلن سيطرته على الأجواء ومحاصرة عناصر قوات الوفاق فى ضواحى طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا