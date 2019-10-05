شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الحوار بين الحكومة والمتظاهرين فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان صادر عن المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة،امس، الجمعة، بأن أنطونيو غوتيريش يتابع الوضع فى العراق.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، في البيان دعا الأمين العام، وكخطوة نحو وقف التصعيد، إلى "الحوار بين الحكومة والمتظاهرين".

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كما كرر التأكيد على أن "حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها".

وأعرب غوتيريش، عن الحزن لفقدان الأرواح أثناء الاحتجاجات الأخيرة في العراق.

ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف.