النجيفي يدعو الحكومة العراقية للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة

العراق/حسين الأمير/الخليج 365

دعا أسامة النجيفي، زعيم تحالف "القرار السياسي"، السبت، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي.

كم دعا زعيم "القرار السياسي" (11 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعد)، إلى تجميد عمل البرلمان، وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية الدامية التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء.

وقال النجيفي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "إدارة الحكومة لأزمة الاحتجاجات فاشلة، ونزيف الدعم مستمر للشعب ولقوات الأمن، وقد تجاوزت الحكومة الخط الأحمر والسياقات المعمول بها في الحكومات السابقة".

وأضاف: "عليه ندعو لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي وتجميد البرلمان".

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والجمعة، صدرت دعوات مماثلة من مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الداعم لتحالف "سائرون"، وحيدر العبادي، زعيم تحالف "النصر" رئيس الوزراء السابق، وتحالف "المحور الوطني" السني.

وتأتي هذه الدعوات بعد ارتفاع وتيرة العنف بصورة كبيرة خلال اليوميين الماضيين ما رفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 100 قتيل على الأقل ونحو ألفي جريح، بحسب ما أبلغ الخليج 365 مصدر طبي.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.