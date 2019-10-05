تحييد 17 إرهابياً من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ أروهان أونور غميجي/ الخليج 365

حيّدت القوات التركية، 17 إرهابياً من منظمة "بي كا كا" الانفصالية في عمليات مدعومة جوًّا على معاقل المنظمة شمالي العراق.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، السبت، إن قواتها نفذت عمليات مدعومة جوًّا، ضد معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في مناطق "أفاشين" و "الزاب"، و "كارا" شمالي العراق.

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وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن تحييد 17 إرهابياً من منظمة "بي كا كا" الانفصالية.

وأشار البيان أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم خلال الأيام السبعة الأخيرة بلغ 51 إرهابياً.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر إنطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.