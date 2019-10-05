صحيفة الخليج الالكترونية كشفت جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز عن توفر وظائف فنية شاغرة للرجال، لحملة شهادة الدبلوم، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية: المسمى الوظيفي – فني (مركز تطوير المنتجات بكلية الهندسة). الشروط 1- دبلوم فني (يفضّل في مجال الميكانيكا).

2- المعرفة التامة بالتعامل مع الآت التصنيع الأساسية والأعمال اليدوية.

3- الرغبة في التدريب على استخدام الأجهزة الرقمية والحاسب الآلي وتطوير المهارات الفنية والإبداع في مجال التصنيع الرقمي.

4- يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية. ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لإرسال السيرة الذاتية،مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد الإلكتروني التالي:[email protected] انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.