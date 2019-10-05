صحيفة الخليج الالكترونية باشرت الجهات الأمنية والإسعافية، محاولة انتحار شاب سعودي بالقرب من طلوع رغدان بمنطقة الباحة. وقالت مصادر بأن الشاب ربط حول عنقه حبلًا، وحاول القفز من أعلى كوبري بمنطقة الباحة إلا أنه عند سقوطه، انقطع الحبل، ما أدى إلى إصابته بإصابة خطيرة. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يحاول الانتـحار بربط عنقه في سياج جسر بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.